85 тисяч гривень за автомобіль Mercedes-Benz E320 заплатив слідчий з Полтави – #Точно

Слідчий Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Тарас Маляренко придбав автомобіль Mercedes-Benz E320 (1998 року випуску) за 85 000 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

За даними веб-сайтів з продажу транспортних засобів, подібний транспортний засіб на ринку коштує від 117 до 220 тисяч гривень.

Відповідно до статті 15 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, яка еквівалентна 150 000 гривень.

У декларації за 2017 рік Тарас Маляренко вказав орендовані квартиру та гараж, автомобіль батька Ford Scorpio (1989 року випуску), 124 тисячі гривень зарплати, а також заробітну плату і пенсію батьків.