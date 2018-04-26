ПАРЄ підтримала резолюцію щодо корупції в організації

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо корупції в організації.

Перед цим ПАРЄ провела термінові дебати щодо звіту слідчої групи про випадки корупції в асамблеї під час розгляду питань, пов’язаних із Азербайджаном.

Згідно з резолюцією, ПАРЄ визнає факт системної корупції у її стінах та доручає регламентному комітету розробити зміни до правил та процедур Асамблеї.

Водночас у ПАРЄ погодилися, що «подібні практики були точно використані іншими країнами-членами Ради Європи».

Відповідно до документа, резолюція доручила національним делегаціям вивчити висновки доповіді щодо їх депутатів та прозвітувати до кінця року про подальші дії щодо порушників.

22 квітня слідча група оприлюднила свій звіт. Згідно з ним, кілька членів Парламентської асамблеї Ради Європи порушили етичні норми та здійснювали діяльність «корупційного характеру» під час розгляду питань, пов’язаних із Азербайджаном. У звіті зазначається, що Азербайджан застосував свій вплив, щоб звести до мінімуму критику виборів та порушень прав людини в цій країні.