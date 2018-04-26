В Україні хочуть визначити кількість жертв українсько-польського протистояння 1939-1947 років

В Україні визначать кількість цивільних українців, які загинули під час українсько-польського протистояння 1939-1947 років, заявили автори проекту під час його презентації в Києві. Дані збиратимуть у ході дослідницької програми Українського католицького університету.

Програма передбачає встановлення точної кількості жертв та їхню поіменну ідентифікацію. Для цього науковці з України та Польщі працюватимуть з архівними матеріалами, уже опублікованими текстами, усними історіями та спогадами очевидців. Зокрема використають документи українського та польського підпілля, німецької окупаційної адміністрації, армії Крайова та багатотомні літописи УПА. Також планують експедиції.

Проректор з наукової роботи УКУ Ігор Скочиляс пояснює, що такий проект дозволить винести українсько-польський діалог на новий рівень: чітко встановлена кількість жертв знизить ступінь емоційності навколо подій 1939-1947 років і внесе більше фактичної інформації. Це, у свою чергу, сприятиме зменшенню маніпуляцій в міжнародних стосунках, додає Ігор Скочиляс.

За його словами, в Україні поки що немає ґрунтовних досліджень, які б вказували на кількість жертв за 1939-1947 роки, натомість поляки опираються на дослідження подружжя Сємашків і називають числа від 100 до 250 тисяч.

«Ми бачимо спіраль нагнітання так званої арифметики смерті: коли кожен намагається змагатися у кількості жертв, їх верифікації, звинувачуючи опонента. Ми хочемо перервати це коло і назвати ці цифри, щоб вони були підставою публічного діалогу. Щоб діалог був тверезий і опирався на те, що наші польські колеги називають твердими фактами», – коментує Ігор Скочиляс.

Автори проекту зазначають, що над дослідженням будуть працювати чотири роки. За його результатами науковці планують видати поіменні списки загиблих, збірники документів та наукові праці. Перша робота вийде вже цієї осені, очікують дослідники. У ній мають опублікувати інформацію про загиблих українців у Люблінському Дистрикті.

Роки 1939-1947 відомі в історії як час протистояння українців та поляків. У липні 2016 року Польща визнала події 1943-1945 геноцидом громадян Польщі, який вчинили українські націоналісти. Комітет Верховної Ради України в закордонних справах тоді назвав таку оцінку ситуації некоректною.