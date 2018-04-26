У Дніпрі поліція затримала праворадикалів, які затримали бойовика

У Дніпрі активісти праворадикальної організації «С14» затримали громадянина, який є у базі сайту «Миротворець», щоб передати його в руки правоохоронців. Про це 26 повідомили активісти організації.

За їхніми словами, затриманого громадянина України ще у травні 2016 року внесли до бази даних «Миротворця» як причетного до угруповання «ДНР» з поміткою «бойовик». Останнім часом він мешкав у Дніпрі, де його й затримали активісти.

Як розповіли активісти, інцидент стався ввечері 26 квітня. За словами представників «С14», одразу після затримання чоловіка поліція затримала самих активістів, які чекали на представників СБУ.

Півтори години вони провели в будівлі Новокайдацького районного відділу поліції. Пізніше їх відпустили.

«Цього чоловіка, дані якого є на сайті «Миротворець», зокрема, його фото біля танків, було вирахувано і затримано хлопцями. Поліція приїхала і почала вимагати у хлопців їхні персональні дані. Ми кажемо: не будемо давати свої персональні дані, адже не впевнені в їхній захищеності. І послались на 63 статтю Конституції України. Однак поліцейські сказали, що не відпустять, треба встановити особи, бо вони «можуть бути в розшуку». Була команда нас не відпускати. Було затримано вісім осіб. У райвідділку нам погрожували, що затримають на 72 години до з’ясування осіб. Однак ми апелювали до норм закону: на з’ясування особи у поліції є 3 години, а не 72. Потім нас відпустили», – заявив Радіо Свобода активіст, депутат райради Кирило Дороленко.

Водночас в обласному управлінні поліції заявили, що активістів «С14» не затримували, а запросили до райвідділу для з’ясування ситуації.

«На місце були викликані співробітники СБУ. Вони перевіряють людину, яку активісти встановили як сепаратиста. Самих активістів не затримували. Обидві сторони запросили до відділення поліції для з’ясування», – сказали Радіо Свобода в обласному управлінні поліції.

Що ж до затриманого активістами громадянина, то щодо нього, за даними правоохоронців, триває перевірка.