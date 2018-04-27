Влада Києва попереджає про обмеження руху транспорту через ремонт

Влада Києва попереджає про часткове обмеження руху транспорту на вихідних низкою вулиць через ремонтні роботи.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор» буде частково обмежено рух транспорту:

із 21:00 27 квітня до 23:00 28 квітня шляхопроводом через залізничні колії на примиканні проспекту Космонавта Комарова із проспекту Леся Курбаса у напрямку вулиці Героїв Космосу;

із 08:00 до 23:00 28 квітня бульваром Лесі Українки на ділянці від вулиці Еспланадної до вулиці Госпітальної;

із 06:00 28 квітня до 06:00 2 травня вулиці Володимирською на ділянці від провулку Рильського до Андріївського узвозу;

із 06:00 28 квітня до 06:00 2 травня проспектом Павла Тичини на ділянці від вулиці Юрія Шумського до вулиці Березняківської;

30 квітня із 08:00 до 18:00 бульваром Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вулиці Семашка до вулиці Академіка Кримського.

«Київавтодор» закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху містом.

Раніше київська влада повідомила, що у восьми з десяти районів Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня через проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Дати, коли саме вимкнуть воду, не повідомили.