У Грузії почався фестиваль українського кіно

У столиці Грузії, Тбілісі, розпочався четвертий щорічний фестиваль українського кіно «Україна у фокусі» («Ukraine in Focus»).

За словами міністра культури України Євгена Нищука, цьогорічна програма широко представляє сучасну українську кіноіндустрію – драма, комедія, трилер, кіно для дитячої аудиторії та документалістика.

«Під час цьогорічного фестивалю, ми хочемо показати, чим живе наше суспільство, які теми нас хвилюють. Більшість фільмів програми – це жива історія сучасної України. Тому нам дуже важливо, щоб грузинський глядач побачив та відчув, що зараз переживає Україна. Так склалось історично, що Грузія і Україна дуже тісно пов’язані і в культурному напрямку, і ментально має дуже близькі погляди», – сказав Нищук, якого цитує прес-служба Міністерства культури.

Відкриття кінофоруму відбулося показом словацько-українського трилера «Межа» режисера Петера Беб’яка про контрабанду на кордоні між Україною та Словаччиною.

У рамках цьогорічного фестивалю «Україна у фокусі» представлять дев’ять сучасних українських фільмів, зокрема, стрічки «Кіборги», «Чужа молитва», «Сторожова застава», «Стрімголов», «DZIDZIO Контрабас». Покази відбудуться 26-29 квітня.

Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа», комедія «DZIDZIO Контрабас» перемогла у номінації «Вибір глядача».