У Києві починається реконструкція Шулявського мосту, орієнтовно триватиме 17 місяців – КМДА

У Києві із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Як повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА, орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

За повідомленням, опрацьовується схема руху на час проведення ремонтних робіт – для регулювання руху планують встановити 3 світлофори, перенести контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів і винести МАФи з радіусу проведення реконструкції.

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У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

Тоді мер Києва Віталій Кличко заявляв, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років і коштуватиме близько півтора мільярда гривень.