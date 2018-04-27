МОЗ оприлюднило рекомендації, як вберегтися від отруєння через пікнік

Міністерство охорони здоров’я у зв’язку з початком сезону пікніків оприлюднило рекомендації, як уникнути харчових отруєнь.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, першим правилом харчової безпеки є чистота, тому рекомендується ретельно мити руки (перед тим, як брати продукти і готувати їжу, після туалету), фрукти та овочі, стежити за чистотою кухонного приладдя.

У міністерстві наголошують, що дуже важливо окремо готувати і подавати сирі і готові страви, варто обирати найсвіжіші продукти.

У МОЗ закликають не купувати їжу – особливо м’ясо і молочні продукти – на стихійних ринках.

Не варто залишати приготовлену їжу на столі на понад дві години, наголошують у міністерстві.

Перші ознаки харчового отруєння зазвичай з’являються раптово. Найчастіше це підвищення температури тіла, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота і блювання, холодний липкий піт, низький тиск.

МОЗ закликає при перших симптомах отруєння чи інфекційних захворювань терміново звернутися до лікаря.

В Україні з 28 квітня до 1 травня і 9-те травня будуть вихідними.