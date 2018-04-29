The Times: російські боти намагалися вплинути на вибори в Британії

Російські боти через Twitter намагалися вплинути на результати минулорічних виборів у Великобританії, підтримуючи лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Про це повідомляє The Times з посиланням на дані власного дослідження, проведеного спільно з одним з університетів.

За даними видання, було виявлено 6,5 тисячі підозрілих акаунтів, які агітували за Корбіна і критикували лідера консерваторів Терезу Мей.

Лейбористська партія заявила про непричетність до пропаганди в соціальних мережах.

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На цьому тижні у США оприлюднили доповідь про можливе російське втручання у вибори американські президентські вибори. У документі йдеться, що Росія намагалася вплинути на голосування через агентів спецслужб, пропаганду в соцмережах і пресу. Росія свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

За результатами голосування на дострокових виборах у 2017 році до Палати громад (нижньої палати парламенту), Лейбористська партія, яку очолює Джеремі Корбін, показала кращий результат, отримавши на 32 мандати більше за попередні вибори у 2015 році, що у підсумку становить 262 з 650 місць в Палаті громад.