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30 Квітень 2018, Київ 00:40
Новини | Міжнародні

Іран: заарештованого директора газети звільнили під заставу

Директора іранської реформістської газети «Шарг» Мехді Рахманіана звільнили з-під арешту під заставу в 500 мільйонів ріалів (близько 320 тисяч гривень), повідомляють іранські агентства.

Його затримали напередодні.

8 квітня «Шарг» оприлюднила інформацію про вбивство шестирічної афганської дівчинки в місцевому районі Шахід Раджай

У статті цитувалася посадова особа, яка розповіла, що в районі розташовані декілька публічних будинків, а також про проблему зловживання наркотиків.

Матеріал викликав протести місцевих жителів, які проводили акції перед мечеттю та закликали владу «вжити заходів» проти газети.

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