Іран: заарештованого директора газети звільнили під заставу

Директора іранської реформістської газети «Шарг» Мехді Рахманіана звільнили з-під арешту під заставу в 500 мільйонів ріалів (близько 320 тисяч гривень), повідомляють іранські агентства.

Його затримали напередодні.

8 квітня «Шарг» оприлюднила інформацію про вбивство шестирічної афганської дівчинки в місцевому районі Шахід Раджай

У статті цитувалася посадова особа, яка розповіла, що в районі розташовані декілька публічних будинків, а також про проблему зловживання наркотиків.

Матеріал викликав протести місцевих жителів, які проводили акції перед мечеттю та закликали владу «вжити заходів» проти газети.