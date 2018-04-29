Трамп погрожує частковим закриттям уряду, якщо Конгрес не профінансує стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп пригрозив частковим закриттям уряду, якщо Конгрес не надасть достатньо коштів на безпеку кордонів, зокрема на будівництво стіни на межі з Мексикою.

У березні Трамп підписав закон про бюджетні асигнування в розмірі 1,3 трильйона доларів, який забезпечить фінансування уряду до кінця вересня.

28 квітня у Мічигані президент нагадав, що 28 вересня Конгрес знову має провести голосування щодо бюджету. За словами Трампа, якщо законодавці не нададуть кошти на будівництво стіни, він не підпише законопроект.

«Нам потрібна стіна. У нас буде все. І справа зі стіною вже пішла. У нас є 1,6 мільярда доларів. 28 вересня це питання буде підняте знову, і якщо ми не отримаємо гроші на безпеку кордонів, у нас не буде вибору. Ми закриємо уряд, тому що нам потрібна безпека кордонів», – заявив президент.

Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою під час передвиборчої кампанії. У липні 2017 року Палата представників Конгресу США проголосувала за надання 1,6 мільярда доларів на цю стіну. Наразі будівництво продовжується.

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