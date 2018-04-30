П’ятеро людей загинули внаслідок подвійного вибуху в Кабулі

Щонайменше п’ятеро людей загинули, ще кілька зазнали поранень у столиці Афганістану Кабулі 30 квітня, коли поруч із офісом розвідувальної агенції сталися два вибухи.

Чиновники повідомили, що спершу смертник на мотоциклі підірвав себе, незабаром після цього стався другий вибух.

«У нас є чотири загиблих та п’ять поранених, усі цивільні особи», – заявив після першого вибуху начальник поліції Кабула Дауд Амін. Жертвами другого вибуху став журналіст, який прибув на місце нападу, ще двоє поліцейських зазнали поранень.

Ці повідомлення надійшли приблизно через тиждень після того, як вибух у центрі реєстрації виборців у Кабулі забрав життя 60 та поранив не менш як 120 людей.