До 21 зросла кількість жертв вибухів у Кабулі

Щонайменше 21 людина загинула, ще 27 поранені внаслідок двох вибухів, що сталися 30 квітня в столиці Афганістану Кабулі. Такі оновлені дані навели представники афганської влади.

Два вибухи з різницею в часі близько 20 хвилин сталися поблизу офіційних установ – офісу розвідувальної агенції Афганістану та будівлі міністерства містобудування та житлово-комунального господарства країни. В обох випадках вибухи спричинили смертники: спершу самогубця на мотоциклі, згодом нападник, який називав себе журналістом.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напади.

Ці повідомлення надійшли через тиждень після того, як 22 квітня вибух у центрі реєстрації виборців у Кабулі забрав життя 60 та поранив не менш як 120 людей.