НАТО засуджує напади у Кабулі

Північно-Атлантичний альянс засуджує напади у Кабулі, Афганістан.

«Ми рішуче засуджуємо підступні напади в Кабулі сьогодні двома самогубцями, які спричинили загибель та поранення афганських сил та невинних афганських громадян, зокрема афганських журналістів», – сказав генерал Джон Ніколсон, командувач силами США та НАТО в Афганістані.

«Можете не сумніватися, вороги Афганістану не можуть перемогти. Такі дії, як це, тільки зміцнюють нашу стійку прихильність до людей Афганістану», – додав він.

Як повідомлялося, перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Внаслідок вибухів загинули щонайменше 29 людей, серед яких восьмеро журналістів, зокрема двоє журналістів Радіо Свобода.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Поруч із місцем вибуху, крім посольства США, розташовані штаб-квартира НАТО, будівлі уряду Афганістану, включно з президентським палацом, міністерство оборони і штаб-квартира розвідувальних служб Афганістану.