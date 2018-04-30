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30 Квітень 2018, Київ 14:41
Новини | Події

Щуріков: сьогодні вирішили повністю зупинити ОПЗ

Одеський припортовий завод напередодні зупинив виробництво карбаміду

Перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков заявляє про схвалення рішення щодо повної зупинки Одеського припортового заводу (ОПЗ).

«Сьогодні схвалено рішення про повну зупинку ОПЗ. Причина – отримання повідомлення від «Укртрансгазу» про порушення компанії ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ та призупинення подачі газу на завод», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні повідомлялося, що ОПЗ зупинив виробництво карбаміду на обох наявних на підприємстві агрегатах. За словами Щурікова, причина зупинки – «брак складських площ для зберігання виробленого карбаміду».

«Завод давно працює виключно за давальницькими договорами. Ми не знаємо, за якою ціною бере газ давалець, але якщо взяти ціну газу у НАКу («Нафтогаз України» – ред.), то собівартість виробництва однієї тонни карбаміду буде далеко за 250 доларів, тоді як сьогодні реальна експортна ціна карбаміду в нашому регіоні в районі 225 доларів», – вказав Микола Щуріков.

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У лютому журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу UA:Перший) повідомляли, що новий постачальник газу ОПЗ може бути опосередковано пов’язаним із народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.

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