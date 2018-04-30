Щуріков: сьогодні вирішили повністю зупинити ОПЗ

Перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков заявляє про схвалення рішення щодо повної зупинки Одеського припортового заводу (ОПЗ).

«Сьогодні схвалено рішення про повну зупинку ОПЗ. Причина – отримання повідомлення від «Укртрансгазу» про порушення компанії ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ та призупинення подачі газу на завод», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні повідомлялося, що ОПЗ зупинив виробництво карбаміду на обох наявних на підприємстві агрегатах. За словами Щурікова, причина зупинки – «брак складських площ для зберігання виробленого карбаміду».

«Завод давно працює виключно за давальницькими договорами. Ми не знаємо, за якою ціною бере газ давалець, але якщо взяти ціну газу у НАКу («Нафтогаз України» – ред.), то собівартість виробництва однієї тонни карбаміду буде далеко за 250 доларів, тоді як сьогодні реальна експортна ціна карбаміду в нашому регіоні в районі 225 доларів», – вказав Микола Щуріков.

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У лютому журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу UA:Перший) повідомляли, що новий постачальник газу ОПЗ може бути опосередковано пов’язаним із народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.