У Британії призначили нового міністра внутрішніх справ

Британський політик пакистанського походження Саджид Джавід стане новим головою Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр країни Тереза Мей призначила Джавіда на цю посаду.

Його попередниця, Ембер Радд, ввечері 29 квітня подала прохання про відставку. Причиною став скандал навколо міграційної політики британського МВС і розкриті пресою факти, що влада Великої Британії встановила якісь «показники» стосовно видворення з країни нелегальних мігрантів, яких мають досягнути.

Після публікації документа Радд спочатку заявила, що вона не знала, що були встановлені будь-які цільові показники стосовно кількості депортованих, але в неділю із ще одного її листа стало зрозуміло, що вона знала про цифри.

У проханні про відставку Радд зізналася, що дійсно вводила в оману парламентарів і громадськість щодо встановлених цільових показників:

«Я ненавмисно вводила в оману комітет з питань внутрішніх справ щодо цільових показників, що стосуються видворення нелегальних іммігрантів», – визнала вона.

Після Другої світової війни Велика Британія через брак робочої сили запрошувала на роботу громадян країн Карибського басейну і Африки (так зване «покоління Windrush» – так називався корабель, що в 1948 році доставив з Великої Британії першу групу мігрантів). Багато мігрантів приїхали з Ямайки і з Тринідаду і сформували в Великій Британії особливу британсько-карибську культуру. Вони працювали на сталеливарних підприємствах, залізницях і некваліфікованих і низькооплачуваних роботах.

Закон The British Nationality Act від 1948-го дозволяв їм отримати громадянство Великої Британії в спрощеному порядку як громадянам колишніх британських колоній. Однак деяка кількість мігрантів за довгі роки життя в країні так і не отримала британський паспорт, не поспішали отримувати громадянство і родичі, які приїхали до цих мігрантів.

Після приходу до влади консервативного уряду Терези Мей і посилення міграційного режиму цих людей почали вважати нелегальними мігрантами, незважаючи на довгі роки життя у Великій Британії: їм відмовляли в соціальному житлі, медичному обслуговуванні, а іноді просто депортували.