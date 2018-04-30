45 українських школярів вирушили на Всесвітню літню гімназіаду

Національна збірна команда України вирушила на Всесвітню літню гімназіаду, яка 2 травня стартує в місті Маракеш (Марокко).

Як повідомляє прес-служба уряду, до складу збірної увійшли 45 спортсменів-школярів з різних видів спорту: стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате.

ХVІІ Всесвітня літня гімназіада в Маракеші проходить з 2 до 9 травня. Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу; 18 видів спорту, 6 із яких уперше введені до програми ігор: бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг і тхеквондо.

Всесвітню літню гімназіаду вперше провели в 1974 році в Німеччині. На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.