Число загиблих в Афганістані журналістів зросло до 9

Кількість загиблих внаслідок атак в Афганістані журналістів зросла до дев’яти.

Також у провінції Хост, на південь від Кабула, в той же день журналіст ВВС загинув внаслідок окремої атаки, заявила британська телекомпанія.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих у Кабулі представників ЗМІ, серед яких троє журналістів Радіо Свобода. Загалом через два напади в Кабулі щонайменше 29 людей загинули. За даними поліції, 45 поранених доставили до місцевих лікарень.

Як повідомлялося, перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Поруч із місцем вибуху крім посольства США розташовані штаб-квартира НАТО, будівлі уряду Афганістану, включно з президентським палацом, міністерство оборони і штаб-квартира розвідувальних служб Афганістану.