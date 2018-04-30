Поліція Донеччини розповіла, скількох бойовиків затримала з початку року

З початку 2018 року поліція Донецької області затримала 86 людей, яких підозрюють в участі в незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Про це повідомила прес-служба правоохоронного органу.

У поліції розповіли, що ще 14 підозрюваних оголосили в розшук, їх притягують до відповідальності заочно.

Згідно з повідомленням, за останній тиждень поліція «викрила 12 бойовиків та їхніх поплічників».

16 квітня поліція Донеччини заявляла, що з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.