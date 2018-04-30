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30 Квітень 2018, Київ 22:53
Новини | Події

Українка Анна Музичук зберегла за собою третю сходинку в рейтингу найкращих шахісток світу

Українська шахістка Анна Музичук утримує третю сходинку від січня

Українська шахістка Анна Музичук зберегла за собою третю сходинку в оновленому рейтингу найкращих шахісток світу. Вона має 2564 очки.

Спортсменка утримує третю позицію з січня. До цього, у вересні, листопаді та грудні 2017 року, Анна Музичук займала другу сходинку.

Її сестра Марія Музичук в новому рейтингу спустилася з сьомої позиції на восьму. У її активі 2532 очки.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2658), позаду йде її співвітчизниця Цзюй Веньцзюнь (2571).

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