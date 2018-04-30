Іран про звинувачення Нетаньягу: він відомий своїми «смішними шоу»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відомий своїми «смішними шоу», заявило іранське державне агентство IRNA у відповідь на презентацію ізраїльським посадовцем ймовірних доказів порушення Іраном ядерної угоди.

Водночас іранське напівофіційне агентство Fars назвало прес-конференцію прем’єра «пропагандистським шоу».

Перед презентацією міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Нетаньягу «хлопцем, який не може припинити все вигадувати».

30 квітня в Тель-Авіві Нетаньягу заявив, що країна здобула копії десятків тисяч файлів які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За словами Нетаньягу, Ізраїль здобув точні копії приблизно 55 тисяч іранських документів. Прем'єр стверджує, що Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з шісткою переговірників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і найгіршою в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.

13 жовтня президент Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.