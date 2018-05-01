Удосконалений бойовий модуль «Дуплет» пройшов успішні випробування – Порошенко

Удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування, повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Житомирський бронетанковий завод» значно підвищив характеристики бойового модуля та обладнав його удосконаленою системою вогню, яка дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі, розраховувати балістику боєприпасів та вести точний вогонь як в день, так і вночі», – розповів Порошенко.

«Укроборонпром» зазначає, що головне озброєння «Дуплету» – дві автоматичні 30-мм гармати, які в парі мають максимальний темп стрільби – близько 1000 снарядів за хвилину. Також «Дуплет» озброєний автоматичним гранатометом, двома кулеметами калібром 7,62 мм та чотирма пусковими установками протитанкового ракетного комплексу «Бар’єр».