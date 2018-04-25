Порошенко: серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» треба почати 2018 року

Президент України Петро Порошенко поставив завдання розпочати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» вже 2018 року. Як повідомляє прес-служба голови держави, про це Порошенко сказав 25 квітня на Херсонщині, де він взяв участь у заключних вогневих випробуваннях «Вільхи».

«Чому це так важливо? Не тільки тому, що українська армія нарешті отримає високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних сил України. Це важливо і тому, що ракета «Вільха» зібрана повністю з українських комплектуючих. Нам ніхто не може перешкодити виробляти цю високоточну зброю», – сказав президент.

За словами Порошенка, виробництво нової високоточної зброї було налагоджене через два роки після того, «рішенням Ради національної безпеки і оборони було доручено розпочати ракетну програму».

Президент також наголосив, що нині поставлені нові завдання, зокрема щодо розробки крилатих ракет.

Читайте також: П'ять проектів, що підсилять українську армію в новому році

Проект «Вільха» побудований на базі ракетної системи залпового вогню «Смерч». Калібр – 300 міліметрів. Вага боєприпасу – 1 000 кілограмів. У пусковій установці – 12 ракет. Максимальна дальність ураження цілі – 120 кілометрів. Крім того, траєкторію кожної з ракет можна коригувати вже в повітрі, наводячи на окрему мету.

Бюджет Міністерства оборони України в 2018 році становитиме 86 мільярдів гривень, з яких понад 18 мільярдів планують використати на нове озброєння й техніку.