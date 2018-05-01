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01 Травень 2018, Київ 23:05
Новини | Події

Радник мера Києва оприлюднив графік роботи фонтанів на Майдані та Русанівці

Радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерковець оприлюднив графік роботи фонтанів на майдані Незалежності та Русанівському каналі.

Згідно з документами, фонтани працюватимуть щоденно, крім понеділка, коли оголошений санітарний день.

З 1 травня в Києві офіційно відкрили сезон роботи фонтанів. У КМДА повідомляли, що їхній «музичний репертуар» розширився. Фонтани працюватимуть до 30 вересня.

Оновлені фонтани в центрі столиці, що не працювали три роки після подій Євромайдану, відновили роботу в травні 2017 року. Окрім того, влітку 2017 року на Русанівському каналі почали діяти 12 світло-музичних фонтанів.

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