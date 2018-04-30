Із 1 травня у Києві починається сезон фонтанів під Pianoboy, Джамалу і The Hardkiss – КМДА

Із 1 травня у столиці офіційно відкриють сезон роботи фонтанів після зими, повідомили на сайті КМДА з посиланням на комунальне підприємство «Київводфонд».

«Столичні фонтани, розташовані у центральній частині міста, працюватимуть з 1 травня й до 30 вересня. Світло-музична вистава відбуватиметься щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00. Слід зазначити, що музичний репертуар столичних фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути наступні композиції: Джамала, Бумбокс – Злива, Океан Ельзи – Майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating та інші», – мовиться у повідомленні.

У травні минулого року у центрі Києві запрацювали оновлені фонтани, що не що не працювали три роки після подій Майдану. Окрім того, влітку 2017 року на Русанівському каналі запрацювали 12 світло-музичних фонтанів.