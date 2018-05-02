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02 Травень 2018, Київ 07:41
Новини | Політика

«Джавелін» – в Україні. Росія програла дипломатію – ранковий ефір Радіо Свобода

2 травня – Одеса. Слідство триває

«Джавелін» – в Україні. Росія програла дипломатію

Українізація чи боротьба з російськомовними?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Григорій Мамка та журналіст Сергій Дібров; речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин, політолог Костянтин Батозський та директор центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк; депутат Київради від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, експерт ГО «Інформаційна безпека» Тетяна Попова та політолог Руслан Бортник.

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