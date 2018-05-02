В Естонії стартують найбільші військові навчання від 1991 року

Міжнародні військові навчання за участі 13 тисяч військових із 16 країн починаються 2 травня в Естонії.

Навчання Siil-2018 («Їжак-2018») триватимуть до 14 травня і є найбільшими у цій країні від часу проголошення незалежності в 1991 році. Частина навчань відбуватиметься у сусідній Латвії.

Крім естонських військових, участь у спільних вправах також мають взяти близько двох тисяч військових із 15 країн – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, України, Фінляндії, Швеції, Данії, Бельгії, Ірландії, Латвії, Литви і Грузії.

Навчання зосереджуватимуться на територіальній обороні і відбуватимуться у три стадії.

Естонія, Латвія і Литва, які є членами НАТО і Європейського союзу, неодноразово висловлювали занепокоєння намірами Росії в регіоні, зокрема після анексії Москвою українського Криму в березні 2014 року.