Поліція розслідує пошкодження молитовні на єврейському цвинтарі в Острозі

Поліція Рівненської області розслідує пошкодження молитовні на єврейському цвинтарі в Острозі за статтею «умисне пошкодження майна». Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі поліції регіону.

Раніше про те, що невідомі в Острозі розгромили молитовню на могилі рабина Магаршо, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

За його словами, інцидент стався у ніч з 27 на 28 квітня, але помітили пошкодження пізніше. «Звірячий погром на могилі великого рабина Магарша (1555-1631) в Острозі, Рівненська область. Усі вікна в молитовні були вибиті, святі книги розкидані», – написав Едуард Долинський.

У поліції Рівненської області Радіо Свобода повідомили, що слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у молитовні пошкоджені склопакети вхідних дверей і вікон, а всередині – електроконвектор і частково меблі, а також розкидані речі.

«У ході огляду місця події будь-яких слідів та ознак вчинення протиправних дій на релігійному ґрунті виявлено не було», – заявили у прес-службі поліції.

Санкція статті, за якою ведеться розслідування, передбачає покарання у вигляді «штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».