Держдепартамент: за потреби ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки готові запроваджувати санкції проти Росії й надалі, повідомив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл під час візиту до Києва.

«Ми чітко заявляли в координації з нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним, і якщо це триватиме і продовжуватиметься, то ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції за потреби», – заявив Мітчелл.

США запроваджували санкції проти Москви через анексію Росією українського півострова Крим та збройний конфлікт на Донбасі.