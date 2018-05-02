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02 Травень 2018, Київ 19:58
Новини | Міжнародні

Держдепартамент: за потреби ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції проти Росії

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл приїхав до Києва

Сполучені Штати Америки готові запроваджувати санкції проти Росії й надалі, повідомив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл під час візиту до Києва.

«Ми чітко заявляли в координації з нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним, і якщо це триватиме і продовжуватиметься, то ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції за потреби», – заявив Мітчелл.

США запроваджували санкції проти Москви через анексію Росією українського півострова Крим та збройний конфлікт на Донбасі.

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