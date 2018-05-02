Керівник управління Держгеокадастру на Закарпатті заперечує затримання через хабар

Керівник головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області Світлана Мельничук заперечила інформацію про своє затримання правоохоронцями за отримання хабаря. Про це вона повідомила Радіо Свобода і зазначила, що офіційна інформація стосовно подій в управлінні викладена на сайті установи.

«Інформація (про затримання керівника та заступника головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області – ред.) є безпідставною та недостовірною, вказана інформація не відповідає фактичним обставинам справи, а також несе наклепницький характер й завідомо неправдиві відомості щодо головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області та згаданих керівників, які не затримані правоохоронними органами за отримання неправомірної вигоди у зазначеному розмірі та перебувають на свої робочих місцях», – заявили в установі.

В управлінні підтвердили обшуки в службових приміщеннях керівників управління.

«Але жодних грошових коштів не виявлено та обвинувачення у пред’явлені підозри не вручено», – зазначили в Держгеокадастрі.

2 травня речниця генерального прокурора України Лариса Сарган та місцевий активіст Олександр Пересоляк заявили, що керівника управління Держгеокадастру в Закарпатській області та його заступника затримали на хабарі у 200 тисяч доларів.

Пізніше в Генеральній прокуратурі повідомили, що «викрита» група осіб управління Держгеокадастру у Закарпатській області, які вимагали грошові кошти з приватного підприємця за виділення у власність земельних ділянок у Воловецькому районі Закарпатської області.

За версією слідства, посадовці вимагали хабар у розмірі 270 тисяч доларів. Після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 117 500 доларів двох людей затримали, заявили в ГПУ.