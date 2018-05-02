Керівників закарпатського управління Держгеокадастру затримали на хабарі – Сарган

Керівника управління Держгеокадастру у Закарпатської області та його заступника затримали на хабарі у 200 тисяч доларів, повідомила у Twitter речниця Генпрокурора України Лариса Сарган.

За її словами, наразі поліція під процесуальним керівництвом Генпрокуратури проводить першочергові слідчі дії.

Раніше місцевий активіст Олександр Пересоляк також повідомив про це затримання і обшуки у Закарпатській обласній адміністрації. За його словами, неправомірна вигода передбачалася за виділення земельних ділянок у Воловецькому районі області учасникам бойових дій на Сході України.

У Закарпатській ОДА згадані події наразі не коментували.