Уряд поновив роботу антирейдерських штабів для фермерів – Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив про поновлення роботи створених минулого року антирейдерських штабів для українських аграріїв. Про це він сказав під час засідання уряду, зазначивши, що за 4 місяці роботи згаданих штабів минулого року розглянули майже 500 звернень українських фермерів.

«І серед цих звернень, окрім фактів юридичних, скажемо так, порушень з боку рейдерів, фіксувалися шахрайство, мародерство і навіть грабежі», – заявив міністр.

Окрім того, за словами Петренка, фермерам надавалась правова допомога з оформленням документів, аби ті не стали жертвою шахраїв, а також запровадили декілька технічних рішень, щоб запобігти подвійній реєстрації земельних ділянок.

Під час роботи штабів співпрацювали Мін’юст, Нацполіція, Генпрокуратура, Держгеокадастр та органи місцевої влади, зазначив він.

Відповідно до рейтингу, який укладає Всесвітній економічний форум, за захищеністю економіки від впливу криміналу Україна цього року посіла 113 місце зі 137 країн, охоплених рейтингом.