Чи можна називати лабораторне м’ясо – «м’ясом»?

Виготовлення «альтернативного м’яса» нетваринного походження, яке не відрізнятиметься на смак від звичайного і матиме ті ж самі властивості, привертає дедалі більше уваги. Провідні стартапи Кремнієвої долини пропонують людям можливість насолоджуватися «чистим м’ясом», для створення якого не треба вбивати тварин або забруднювати довкілля. Та виникають запитання, що взагалі тоді можна вважати м’ясом

Вчені намагаються зберегти зовнішній вид і смак м’яса, при цьому відмовляючись від його тваринного походження. На це є кілька причин: з одного боку, це етичні занепокоєння через убивство тварин, з іншого – турбота про навколишнє середовище. Сільське господарство зазвичай використовує великі земельні ресурси й спричиняє викиди парникових газів, що, в свою чергу, пов’язують із глобальним потеплінням.

Деякі компанії виготовляють так зване «м’ясо 2.0» із рослинних компонентів, а інші – вирощують його в лабораторіях. Обидва типи компаній при цьому вже встигли привабити мільйони доларів інвестування.

«Процес вирощення м’яса відрізняється від розведення й убивства тварин. Він починається із занурення стовбурових клітин тварин-донорів або ж ембріонів у сироватку, яка згодом поміщається в біореактор», – йдеться в The Conversation. Для виготовлення тваринного тіла з клітин, вирощених у лабораторії, є кілька методів. Наприклад, 3D-принтери можуть друкувати м’ясо з жиром та кров’ю, мовиться у статті.

Масову появу лабораторного м’яса на полицях супермаркетів очікують протягом наступних років

Інші компанії, які виготовляють м’ясо рослинного походження, вже встигли вийти на ринок і почати продавати вегетеріанські бургери, створені з кокосової олії, бобів чи інших компонентів. «Beyond Meat», наприклад, заявляє, що їхній бобовий бургер соковитий і смакує, наче традиційний. В одній їхній бургер-котлеті, за даними компанії, міститься 20 грамів протеїну.

Процес виготовлення лабораторного м’яса можна подивитися в короткому відео:

Масову ж появу лабораторного м’яса на полицях супермаркетів очікують уже протягом наступних років, але вже сьогодні з’являється чимало суперечок стосовно того, чи можна таке «м’ясо» взагалі називати м’ясом.

Що є м’ясом, а що ні?

Є думки, що м’ясо робить м’ясом не його походження, а хімічні властивості

Ще в лютому асоціація скотарів США подала петицію до міністерства сільського господарства для того, щоб чітко визначити, що саме можна вважати м’ясом. Американські скотарі переконані, що те, що називають м’ясом, має бути тваринного походження, а не рослинного.

Етан Браун, голова «Beyond Meat», який уже постачає бургери без м’яса до понад 5 тисяч крамниць та 4 тисяч ресторанів, готелів та навчальних закладів, вважає, що м’ясо робить м’ясом не його походження, а саме його хімічні властивості.

«Вам не потрібна тварина, щоб створити м’ясо», – цитує автор статті Брауна. «М’ясо дуже зрозуміле – це ліпіди, це мікроелементи, це вода. Жоден із цих компонентів не потребує ексклюзивного тваринного походження, так навіщо тоді використовувати тварину?»

За визначеннями, м’ясо – це частина будь-якої забитої тварини, придатної для споживання людиною. Для того, щоб використовувати слово «м’ясо» при продажу товару, воно повинно відповідати цим вимогам.

Але проблема полягає також у тому, що й самі виробники «альтернативного м’яса» не бажають відповідати юридичним вимогам такого терміну «м’ясо», пишеThe Conversation. Навіть ті, хто вирощує м’ясо в лабораторіях, не хочуть підпадати під таке визначення, адже їхня мета – м’ясо без жертв, і вони не вбивають тварин.

У деяких країнах світу навіть лунають заклики заборонити м’ясо нетваринного походження – загрозу перед технологічною новинкою відчувають традиційні фермери.

Дехто вважає, що найважливіше – не вводити в оману покупців, які повинні точно усвідомлювати, що саме вони купують.

Однак, на відміну від м’яса тваринного походження, лабораторне м’ясо все ж не походить від тварин, і законодавцям у багатьох країнах рано чи пізно доведеться вирішити, що можна вважати м’ясом, а що ні.

Чи будуть люди споживати таке м’ясо?

Згідно з деякими опитуваннями, більшість людей хотіли б спробувати «пробіркове» м’ясо на смак, але не так багато людей висловлюють бажання споживати його на повсякденній основі. Дехто побоюється можливих високих цін «чистого м’яса», а іншим воно просто здається неприроднім.

Та багато хто переконаний, що зі зростанням населення у світі зростатиме і попит на м’ясо. І якщо розробникам «м’яса без м’яса» все ж вдасться зробити його дешевшим, і, головне, корисним, воно стане незамінною частиною раціонів багатьох людей у світі.