Секрети супермаркетів: як змусити людину купувати більше

Кожного разу, коли людина заходить в супермаркет – свідомо чи ні, вона стає об’єктом надзвичайної кількості маніпуляцій. Часто покупець і не здогадується, скільки різних технік використовують маркетологи для того, щоб змусити його витрачати більше грошей. Ба більш, ці методи є результатом численних багаторічних досліджень. Чому, наприклад, в більшості супермаркетів овочі та фрукти представлені на початку та немає вікон?

1. Музика

Мережі супермаркетів зазвичай стратегічно обирають музику, метою якої є завдати людині певний настрій. Дослідження вказують на те, що надто швидка музика квапить людей та змушує якомога скоріше покинути магазин, у той час, як спеціальна музика в супермаркетах може подовжити час, проведений серед продуктів.

Під час одного дослідження у винному відділі супермаркету почали чергувати гру французької та німецької музики. В результаті французькі вина частіше обирали під французьку музику, а німецькі – під німецьку, йдеться в газеті The Independent.

2. Овочі і фрукти – на початку

Коли людина заходить до супермаркету, зазвичай в першу чергу вона опиняється у відділі з фруктами й овочами.

«Червоні, зелені, блакитні і пурпурні кольори полуниці, салату, чорниці та баклажанів одразу впадають в очі. Таке розміщення продуктів є стратегічним кроком. Дослідження показують, що люди схильні реагувати на яскраві кольори. У 2010 році психологи з Каліфорнійського університету виявили, що людей дуже приваблюють яскраво-червоний, синій та зелений кольори», – йдеться в The Bay State Banner.

3. Все найважливіше – в кінці

В гіпермаркеті складно знайти молочний відділ на початку – і це не просто так.

«А все через те, що супермаркети хочуть, аби ви пройшли через весь магазин, перш ніж дійти до нього, та сподіваються, що по дорозі ви покладете в кошик ще щось», – зазначає автор. Так само й інші важливі товари розташовані десь в середині шляху – мірою заглиблення в супермаркет розташовані дедалі важливіші товари, мовиться у статті.

4. Товари на рівні очей

На рівні очей, зазвичай, розташовані дорожчі товари, або ті товари, які супермаркет більше хоче, аби ви купили. Перевірте нижні полиці на наявність схожих товарів – ймовірно, вони будуть дешевшими, радить Business Insider.

5. Клубні картки

Часто клубні картки в супермаркетах не несуть ніякої особливої користі, і тим паче не пропонують людині заощадити значні суми. Насправді, картки часто ніщо інше, як стратегія для створення лояльності покупців. Інколи супермаркети можуть пропонувати знижки на окремі товари тільки власникам карток – це ще один метод схилити людей до отримання такої картки, а отже, стати вірними певній мережі.

6. Спробуйте на смак!

На маленьких стендах часто можна побачити людей, які пропонують скуштувати конкретний продукт. Це стає причиною покупки додаткового товару, якого не було в першочерговому списку покупок. Багато людей також психологічно відчувають необхідність придбати продукт, який вони скуштувати здарма, наголошує Business Insider.

7. Більший візок – більше покупок

Деякі дослідження довели, що з часом супермаркети почали використовувати більші візки, адже чим більший візок – тим більше людина наповнить його товарами. «Дослідження показали, що коли розмір візка подвоївся, споживачі купили на 40% більше», – зауважує Business Insider.

8. Нарізані фрукти та овочі

Експерти зауважують, що людей приваблюють заздалегідь нарізані фрукти та овочі. Та попри те, що вони можуть здатися вигідною покупкою, насправді їх слід уникати, адже вони зазвичай виходять дорожчими, аніж ненарізані, попереджає Business Insider.

9. В супермаркетах немає вікон

В більшості супермаркетів немає вікон, або ж їхня кількість досить мала. Деякі експерти переконані, що «навколишнє середовище без природного світла допомагає магазинам більш точно контролювати поведінку покупця», – йдеться в іншій статті Business Insider.

Іншою причиною є те, що місце в супермаркетах – це гроші, і вікна заважатимуть розміщенню високих полиць із товарами.

10. Ціна

Інколи супермаркети пропонують знижену ціну на товар, яка насправді була такою ж до знижки, або ж ціну виділяють іншим кольором, але знижки на товар насправді немає. Завжди слід звертати увагу на ціну за одиницю (кіло, літр тощо), адже інколи стається, що при покупці великої упаковки ціна на одиницю товару вища, ніж його окрема вартість, повідомляв The Guardian.

Інколи за ту саму ціну супермаркети починають продавати товар менший за розміром – наприклад, упаковку крем-сиру 200г замінюють упаковкою в 180, а ціну залишають старою, мовиться у статті.

Деякі експерти вірять у те, що супермаркети насправді могли б використовувати маніпуляції для кращих цілей – наприклад, щоб змусити людей купувати продукти здорового харчування.