Кримінал – проти бізнесу: рейтинг України поліпшився

Київ – Організована злочинність заважає веденню бізнесу в Україні – свідчать оновлені результати Світового рейтингу конкурентоздатності: за захищеністю економіки від впливу криміналу держава цього року посіла 113 місце зі 137 країн, охоплених рейтингом. Утім, за останній рік цей показник суттєво поліпшився, так само як і конкурентний рейтинг України в цілому, визнають і самі дослідники, і частина західних інвесторів. Війна, яка фактично триває на сході держави, є головною причиною проблеми зі злочинністю, наголошують у МВС, експерти ж вбачають головну проблему для бізнесу саме в «державному рекеті» з боку силових структур.

113 місце у світі за критерієм «Організована злочинність» у глобальному рейтингу конкурентоздатності – такі результати показала Україна за останній рік. Цей рейтинг щороку оновлює Всесвітній економічний форум, аналізуючи конкурентні переваги держав за понад ста критеріями.

У 2017 році найменше проблем із впливом злочинності на бізнес – у Фінляндії, Норвегії та Омані, серед пострадянських країн до «щасливої» десятки входить Естонія. Найгіршою є ситуація у Сальвадорі, Гондурасі та Венесуелі. Сусідами України за «кримінальним» критерієм рейтингу є Боснія й Герцеґовина, Уганда, й Тринідад і Тобаго. Росія за цим показником випереджає Україну: в неї 86-е місце. При цьому, сильнішим, ніж в Україні, вплив криміналу на бізнес є у таких країнах-членах ЄС як Італія та Болгарія.

Така позиція України за одним із критеріїв рейтингу свідчить про серйозні проблеми, які відчуває український бізнес через вплив криміналу, визнають в офісі Всесвітнього економічного форуму в Женеві. Однак за останній рік Україна показує позитивну динаміку за цим та іншими показниками, запевнив у коментарі Радіо Свобода голова відділу взаємодії зі ЗМІ Всесвітнього економічного форуму Олівер Канн.

113-е місце України показує, що Україна відстає від багатьох своїх закордонних колег, коли йдеться про боротьбу з організованою злочинністю

«Організована злочинність – це один зі 112 показників, який Всесвітній економічний форум переглядає щороку, коли він оцінює конкурентоспроможність економік. Цей конкретний показник базується на результатах опитування керівників підприємств у кожній країні. 113-е місце України показує, що Україна відстає від багатьох своїх закордонних колег, коли йдеться про боротьбу з організованою злочинністю. Проте маю зазначити, що опитування представників бізнесу свідчить про значний прогрес у порівнянні з 2016 роком, коли Україна оцінювалася значно нижче і перебувала (за цим критерієм) на 123 місці», – пояснює представник Всесвітнього економічного форуму.

Олівер Канн також додає, що Україна за рік поліпшила свої позиції ще за кількома критеріями.



Конкурентні переваги України включають вищу освіту та професійну підготовку, де вона посідає 35-те місце у світі

«В цілому, Україна… піднялася в рейтингу конкурентоспроможності до 81-го місця зі 137 країн. Серед її конкурентних слабких сторін залишаються макроекономічне середовище (121-те місце), розвиток фінансового ринку (120-те місце) та інституції (118-те місце). Натомість конкурентні переваги України включають вищу освіту та професійну підготовку, де вона посідає 35-те місце у світі; розмір ринку (47-е місце) і здоров’я та початкова освіта (53-є місце)»,– констатує Олівер Канн.

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«Немає нічого дивного, в нас – війна у країні» ­– речник МВС

Негативні позиції України за критерієм впливу злочинності на бізнес почасти пов’язані з методикою дослідження, почасти є закономірним наслідком українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, стверджує у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Взагалі немає нічого дивного в тому, що ми внизу (рейтингу), в нас – війна у країні. А війна суттєво впливає на криміногенну ситуацію, це вам підтвердять будь-які дослідження

«Треба працювати щоденно і наполегливо, за допомогою суспільства і медіа, в тому числі. Я не знаю, наскільки це репрезентативний рейтинг... І радив би журналістам звертати увагу не на такі ефемерні рейтинги, а на реальні справи. І – допомагати владі. Взагалі немає нічого дивного в тому, що ми внизу (рейтингу), в нас – війна у країні. А війна суттєво впливає на криміногенну ситуацію, це вам підтвердять будь-які дослідження», – наводить аргументи посадовець.

Тим часом Ізраїль, який багато років живе в умовах збройного конфлікту з палестинськими збройними формуваннями, посідає за критерієм «організована злочинність» у цьому рейтингу 51-ше місце, випереджаючи Україну більш ніж на 60 позицій.

Тим часом, така робота з приборкання злочинності триває і дає свої результати, доводить Шевченко. Так, він згадав факт, як Нацполіція затримала і відпустила лише після ретельної перевірки близько 60 осіб, які зібралися 26 листопада в одному з ресторанів Києва. За попередніми даними поліції – це була «зустріч людей, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах».

В учасників вилучили кілька одиниць зброї, дозволи на яку нині перевіряють, щодо цієї зброї відкрили кримінальне провадження.

Старший економіст центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» та експерт «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Дубровський, зі свого боку, вважає, що бізнесу в Україні найбільше заважає рекет та рейдерство, причому як із боку організованої злочинності, так і з боку українських силовиків.

«Цей пункт рейтингу формується на підставі опитування керівників бізнесу; це дійсно їхня думка, я не можу її оскаржувати. Організована злочинність впливає на підприємців у вигляді рекету та рейдерів, але тут треба згадати і про державний рекет. До нього вдаються УБЕЗ, економічні підрозділи СБУ, та силові підрозділи податкової. Фактично, вони «виконують ті ж функції», що і бандити. Так, опитані українські керівники бізнесу, і це дає дещо викривлені показники, бо наш бізнес у своїх порівняннях орієнтується на ЄС, а не на Африку чи Азію. Італія і Болгарія, які трохи нижчі за Україну за цим критерієм – це слушне порівняння».

​Соціальний психолог: вплив криміналу на бізнес – природній результат адаптації до непрозорих умов роботи

Представники закордонного бізнесу в Україні відстежують її позиції у глобальних рейтингах і, зокрема, визнають проблему організованої злочинності. Але водночас для її приборкання докладають великих зусиль, які дали помітний ефект, заявив Радіо Свобода президент Американської торговельної палати в Україні ​Андрій Гундар.

Проблема злочинності існує, але в Україні докладають надзвичайних зусиль для її подолання. Ми бачимо їхній результат: поліпшення позицій України на 10 сходинок за рік

«Ми, американські бізнесмени, активно вивчаємо ці дослідження. І щодо організованої злочинності в Україні ми бачимо покращення на 10 сходинок (у Світовому рейтингу конкурентоздатності – ред.) Проблема злочинності існує, але в Україні докладають надзвичайних зусиль для її подолання. Ми бачимо їхній результат: поліпшення позицій України на 10 сходинок за рік», констатує представник американського бізнесу.

Соціальний психолог Володимир Петухов, зі свого боку, вважає, що зв’язок злочинності та бізнесу, який засвідчив рейтинг Всесвітнього економічного форуму, є природнім наслідком психологічної адаптації людей до непрозорих умов роботи в Україні.

Всі системи в Україні налаштовані на «прикриття» доходів, тому й маємо великий вплив криміналу. Якщо умови для бізнесу це «мутна вода» – формуються такі правила

«Всі системи в Україні налаштовані на «прикриття» доходів, тому й маємо великий вплив криміналу. Якщо умови для бізнесу це «мутна вода» – формуються такі правила. Є попит (на зв’язок бізнесу зі злочинним світом) – є і пропозиція. Якщо в Україні проблеми в бізнесу виникають незалежно від того, чи платить він податки, чи ні – то це спричиняє сплеск криміналу. Це нормальна реакція організму. Якщо умови для бізнесу не створені – то й виникає така ситуація. Це природня психологічна реакція людей на умови, у яких вони виживають».

Для того, щоби приборкати кримінал, який заважає бізнесу, і Володимир Дубровський, й інші експерти радять обмежити репресивні функції державних структур щодо бізнесу. Останні зміни до законодавства, які передбачають створення служби фінансових розслідувань, яка «не може стати рекетиром» – є позитивним кроком у цьому напрямку. Впливу злочинності на бізнес має протидіяти поліція. Однак, якщо реформа поліції не буде завершена, проблему впливу криміналу на бізнес подолати не вдасться, прогнозує Дубровський.