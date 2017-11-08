​Україна піднялася в рейтингу Doing Business завдяки спрощенню будівельного законодавства – експерти

Підняття України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business багато в чому забезпечений спрощенням процедури отримання дозволів на будівництво, вважають чиновники та експерти. Однак, зазначає виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків, до вирішення всіх проблем української галузі нерухомості ще далеко. Вона вказує й на те, що аналіз Doing business стосувався лише Києва, а не країни загалом.

Україна піднялась в рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво» до 35 позиції серед 190 країн – тобто на 105 пунктів. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Керівниця сектору «Будівництво» Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк погоджується, що покращення позицій України за критерієм отримання дозволу на будівництво – позитивна новина. Однак вказує на те, що аналіз процедури проводився лише в Києві, і саме це вплинуло на результати.

Нарахування пайової участі на розвиток інфраструктури. Минулого року показник складав 10%, 2016 року забудовники сплачували 2%

«В Києві було змінено порядок нарахування пайової участі на розвиток інфраструктури. Минулого року цей показник складав 10% з комерційної нерухомості, а 2016 року було прийнято новий порядок, і забудовники вже сплачували 2%, враховуючи понижуючий коефіцієнт 0,5, прийнятий для 2017 року», – згадує Шуляк в ефірі «Ранкової Свободи». Вона стверджує, що саме скорочення видатків на сплату пайової участі спростило життя забудовникам в столиці. Натомість, додає експертка, якби рейтинг Doing Business враховував ситуацію у Львові, Одесі чи інших українських містах, показник залишався б низьким.

Віце-прем'єр та міністр житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, відзначаючи підняття України в рейтингу, вказав на те, що йому сприяла законодавча дерегуляція будівельної галузі.

Олена Шуляк згодна, що зміни в законодавстві вплинули на позиції України, та уточнює: не всі з них були враховані цього року і ще впливатимуть на наступний рейтинг. Окрім вартості пайової участі, вона також виділяє вартість технічного огляду.

Вартість технічного огляду минулого року була 5%, в цьому році складала 1%

«Минулого року цей показник був 5% від вартості всіх будівельних робіт, а в цьому році, коли нас зараховували в рейтингу Doing Business, цей показник складав 1%», – пояснює вона.

Економіст «Центру економічної стратегії» Олександр Кашко не береться прогнозувати, чи стане тепер житло дешевшим, але переконує, що зміни порядку пайової участі призведуть до зменшення корупції в сфері будівництва. Експерт зазначає, що саме ці зміни й допомогли Україні зайняти 35-те місце в рейтингу легкості «отримання дозволів на будівництво».

Пайовий внесок на розвиток інфраструктури – був корупційною годівницею

«Однозначно, це призведе до значного зниження корупції в будівельній сфері, – впевнений він. – Оскільки цей платіж – пайовий внесок на розвиток інфраструктури – був такою собі корупційною годівницею, за рахунок котрої недобросовісні забудовники отримували преференції на ринку, а недобросовісні чиновники – грошову вигоду».

Виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків згодна з тим, що показник пайової участі відкривав можливості для корупційних оборудок між забудовниками та бюрократичним апаратом.

Представники будівельних компаній говорили, що ставився максимальний відсоток, а далі компанія йшла і «вирішувала питання»

«Представники будівельних компаній, коли розповідали про цю проблему, говорили, що насправді ставився максимальний відсоток, а далі, умовно кажучи, компанія йшла і «вирішувала питання», намагаючись зменшити цей відсоток. Врешті-решт бюджет програвав, тому що відсоток зменшувався, але в процесі «домовляння» все це обростало шляхами, важливими друзями – всім тим, що лякає західного інвестора в Україні, тим, що називається корупцією», – каже вона. Ліквідація такої практики, на думку Кузяків, буде позитивним сигналом для інвесторів.

Кузяків зазначає, що без поступу в галузі будівництва на 105 пунктів Україна б не піднялася на чотири пункти в загальному рейтингу. Проте загалом експертка схильна оцінювати підняття України за цим показником в рейтингу економічної привабливості лише як позитивний сигнал.

Коли мова про дозволи щодо будівництва, то рейтинг Doing Business – така стартова точка

«Коли мова про дозволи щодо будівництва, то тут рейтинг Doing Business, на жаль, – така стартова точка, яка показує, що ми рухаємося в правильному напрямку», – впевнена експертка. Натомість, посилаючись на власні дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, зазначає, що будівельна галузь має ще достатньо проблем.

Ліцензії, сертифікати, реєстрації, податкове адміністрування – тут найменший прогрес, найбільше залишається складнощів

«Все, що стосується зведення приміщень в експлуатацію для бізнесу – ми також зафіксували певний прогрес цього року, порівняно з минулим, але у всіх інших показників процедурного клімату, куди входять ліцензії, сертифікати, реєстрації, навіть податкове адміністрування – тут був найменший прогрес, тому що найбільше все-таки залишається складнощів».

При цьому Кузяків звертає увагу на те, що дослідження інституту поширювалося на всю країну, а не лише столицю.

Олена Шуляк також визнає, що ринок нерухомості України має достатньо викликів. Один із них – низька доступність житла для покупців.

За рейтингом Bloomberg, Київ знаходиться на передостанньому місці за критерієм доступності житла

«За рейтингом, який проводить міжнародна агенція Bloomberg, Київ знаходиться на передостанньому місці серед світових міст за критерієм доступності житла. Це говорить не лише про те, що в нас дуже дороге житло, а й про те, що в нас дуже низькі доходи в населення», – констатує вона. На думку експертки, причиною такого становища є практична відсутність доступу до кредитних ресурсів для потенційних покупців нерухомості.

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