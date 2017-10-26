​Інвестори дивляться не на рейтинг Doing Business, а на репутацію країни – Дубровський

Анонсоване президентом Порошенком зростання України в рейтингу Doing Business – хороший знак, вважають економісти, однак говорити про значне покращення бізнес-клімату ще рано. Так, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків зазначає, що українська влада мусить спростити законодавство, зокрема, в сфері оподаткування. А голова Канадсько-української торгової палати канадської провінції Альберта Віталій Мілентьєв нагадує, що іноземних інвесторів відлякує корупція.

Виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків пояснює, що рейтинг Світового банку має за мету передусім показати, наскільки сприятливими в різних країнах є умови для ведення бізнесу. Ця інформація важлива як для інвесторів, так і для урядів країн, які можуть використати її для вдосконалення своєї політики.

Тут є основні показники, які дають сигнал, чи може сюди прийти інвестор і з чим він стикнеться

«Тут є такі показники, як започаткування бізнесу, доступ до електрики, питання з отриманням дозволу на будівництво, реєстрація власності, отримання кредитів, сплата податків, міжнародна торгівля, виконання контрактів, захист прав міноритарних акціонерів. Тобто основні показники, які дають сигнал, що відбувається в цьому середовищі, чи може сюди прийти інвестор і з чим він стикнеться», – пояснила експертка в ефірі «Ранкової Свободи».

Старший економіст центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський зауважує: рейтинг може не повноцінно відображати стан справ. Стосовно можливих інвестицій експерт залишається скептичним, оскільки багато інвесторів нині дивляться не на рейтинги, а на репутацію країни в світі.

Для інвесторів головна проблема – це репутація країни, яка залишається поганою

«Дійсно, певні зрушення відбуваються, але я б не став їх оцінювати через рейтинг Doing Business, тому що він насправді є дуже такий фрагментарний, строкатий і дуже нерепрезентативний. Для інвесторів головна проблема – це репутація країни, яка залишається дуже поганою. У нас неможливо захистити свої права власності, в нас відсутній справедливий суд», – констатує експерт.

На думку голови Канадсько-української торгової палати провінції Альберта (Канада) Віталія Мілентьєва, ключовим фактором, який стримує інвесторів, є складнощі з транскордонним рухом капіталу.

Все ще існують певні мораторії на репатріацію капіталів

«Все ще існують певні мораторії, які діють на репатріацію капіталів вище від п'яти мільйонів доларів, мораторій на репатріацію дивідендів, – нагадує він. – Не думаю, що серйозний інвестор зможе дивитись на те, як ввести кошти в Україну, якщо не розуміє, як буде їх виводити».

Окрім обмежень на вивід коштів, по інвестиційній привабливості країни б’ють військові дії на сході та корумпованість державного сектору, додає економіст.

Якщо присутня корупція, для багатьох компаній це вагомий бар'єр

«Політична складова для них зводиться до одного слова «корупція». Це слово на Заході має не просто негативну конотацію, воно насправді дуже забороняє. Якщо присутня корупція, для багатьох компаній це вагомий бар'єр».

Складне законодавство породжує корупцію – Кузяків

Законодавство по дерегуляції напрацьоване Міністерством економіки, дасть можливість увійти в топ-40

Коментуючи на засіданні уряду інформацію про підвищення України в рейтингу Doing Business, прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив думку, що вона має всі шанси увійти до числа 40 лідерів списку: «Що таке чотири позиції, 76-а позиція? Ми маємо бути в лідерах. І сьогодні те законодавство по дерегуляції, яке ми направили в парламент, яке було напрацьоване Міністерством економіки, дасть нам можливість увійти в топ-40».

Оксана Кузяків вважає вдосконалення законодавства важливою рушійною силою в підвищенні інвестиційної привабливості України. На її думку, основний акцент треба робити саме на спрощенні процедур.

Найбільші сфери, де важливо показати результат, пов'язані з доступом до електрики. І, звичайно, податкове адміністрування

«Найбільші сфери, де важливо показати результат для покращення середовища – це питання, пов'язані з доступом до електрики, це важливо. І, звичайно, податкове адміністрування, все, що пов'язане з податковою реформою», – наголошує вона.

Спрощення законодавства, за словами Кузяків, важливе не тільки для іноземних, а й для українських підприємців. Причому воно не тільки сприятиме розвитку бізнесу, а й запобігатиме корупції.

Коли в нас надскладне законодавство, є маленький чиновник, який каже: давайте я ці питання вирішу

«Коли в нас надскладне і заплутане законодавство, в якому ви не розбираєтесь, тоді є маленький чиновник, який на своєму місці каже вам: давайте я ці питання вирішу. Цього чиновника там просто не має бути, має бути доступ через електронні послуги», – впевнена експертка.

Віталій Мілентьєв зазначає, що в Україні вже є чимало іноземних підприємців, які змогли адаптуватись до місцевих умов ведення бізнесу. Але це вдається не всім.

Багато що в філософії ведення будь-якого бізнесу заточене на доволі прості процеси, з точки зору оподаткування, усіляких контролюючих органів

«Для більшості тих, хто приїздить вперше, не зовсім зрозуміло, як працює ця модель, і вони намагаються вивчити це питання. Не завжди речі, які вони бачать, сприймаються належним чином, і, напевно, це все-таки відлякує їх від ведення бізнесу тут. Тому що багато що в філософії ведення будь-якого бізнесу заточене на доволі прості процеси, з точки зору оподаткування, адміністрування, ліцензування, усіляких контролюючих додаткових органів», – аргументує він. Таким чином, якщо в Україні ці показники незадовільні, великі шанси, що інвестори розглядатимуть інші ринки, додає Міленьтєв.

Економіст визнає зусилля української влади щодо вдосконалення іміджу України на міжнародній економічній арені – зокрема, згадує про зону вільної торгівлі, запроваджену цього літа між Україною та Канадою – та наголошує, що цього недостатньо.

Імідж – це добре, але практика була б все-таки кращою

«Їздити світом і залучати інвесторів подібним чином буде мати свій результат, але не настільки дієвий, ніж якісні зміни в законодавчому полі, у виконавчих органах, які дійсно на практиці роблять можливість ведення бізнесу в Україні прийнятною для набагато більшої кількості іноземних компаній. Імідж – це добре, але практика була б все-таки кращою», – підсумовує Мілентьєв.

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