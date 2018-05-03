Зниклий біля Широкина військовий залишив підрозділ і перейшов до бойовиків – ООС

Зниклий 2 травня поблизу Широкина український військовослужбовець самовільно залишив підрозділ і перейшов на контрольовану бойовиками територію, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень», – йдеться в повідомленні. В ООС повідомили, що, за даними розвідки, «спецслужби» підтримуваних Росією бойовиків на даний час проводять «підготовку» і примушують цього військового до публічного інтерв’ю з метою дискредитації Об’єднаних сил і бригади морської піхоти.

Напередодні штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив про зникнення військового в районі Широкина, що неподалік Маріуполя.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».