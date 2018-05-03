Метеорологи: 2 травня у Києві були перевищені всі температурні рекорди

У Києві вперше після 29 грудня 2017 року перевищені всі температурні рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до 30 градусів тепла, тобто повторено найвище значення 1934 року.

В обсерваторії додають, що у зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1 градуса попереднє історичне значення – 1934 року, середньодобова температура становила 22,8 градусів тепла, що на 10,6 градусів вище за кліматичну норму для цієї дати.

Метеорологи зауважують, що, зважаючи на високий температурний фон, існує висока ймовірність і сьогодні перевищення рекорду максимальної температури повітря 28,8 градусів тепла, який був зафіксований у 1934 році.

Як уточнили Радіо Свобода в обсерваторії, саме 29 грудня 2017 року були зафіксовані рекордні показники максимальних, мінімальних і середньодобових температур.

В Україні 2 травня було спекотно – 25-30 градусів тепла, в Києві – 28-30 градусів.