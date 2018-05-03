Суд продовжив розгляд справи Шабуніна

Дніпровський районний суд Києва 3 травня відновив розгляд справи керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого звинувачують за статтею «погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на початку засідання захист потерпілого Всеволода Філімоненка подав клопотання розгляд справи без його присутності. Нині суд має заслухати двох свідків із постраждалої сторони.

30 січня у ході підготовчого засідання суду Шабунін визнав, що він ударив Філімоненка, оскільки той, як заявив керівник ЦПК, провокував його колегу. Також Шабунін заявив, що він не погоджується з кваліфікацією прокуратури, оскільки потерпілий не є журналістом, а «відомий йому як провокатор».

16 серпня 2017 року голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрювали в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У документі вказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав Філімоменку одного удару по обличчю, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

Проте 18 січня 2018 року у ЦПК повідомили, що слідчі перекваліфікували справу щодо Віталія Шабуніна – йому інкримінують частину 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо журналіста».