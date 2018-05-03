На Чернігівщині на території військового лісгоспу триває пожежа, залучили авіацію – ДСНС

На Чернігівщині на території військового лісгоспу сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, до гасіння рятувальники залучили авіацію – літак АН-32П і вертоліт МІ-8.

За даними відомства, близько 12:00 на території лісгоспу, поблизу селища Гончарівське, сталося загорання лісової підстилки на площі близько 10 гектарів з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження.

Крім того, сьогодні, 3 травня, на Харківщині біля Балаклії, де минулого року внаслідок пожежі сталися вибухи боєприпасів на військовому складі, знову сталося загорання.