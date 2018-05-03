ЗСУ підтверджують: біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа

Біля Балаклії на Харківщині розпочалась пожежа.

Як повідомляє прес-центр генерального штабу ЗСУ, пожежа сталася о 13: 35 внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу.

У ЗСУ додають, що до пожежі залучено два пожежні танки і інженерна машина.

За повідомленням, пожежа сталася на колишній технічній території 65 арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі.

Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

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У березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.

У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

