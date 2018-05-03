В Україні послаблення спеки очікується з 5 травня – синоптик

В Україні послаблення спеки очікується з 5 травня.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, завтра, 4 травня, переважатимуть літні показники, очікується 26-32 градуси тепла, а на узбережжях морів – 22-27 градусів тепла.

«Послаблення спеки: 5 травня на Заході, 6 травня і у північних та центральних областях. Скрізь буде сухо й сонячно, вночі – зоряно та з соловейками», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, завтра, 4 травня, у Києві буде спекотно – 30 градусів тепла, а послаблення спеки з локальними грозовими дощами очікується 6 травня.

Як повідомляли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 травня у Києві вперше після 29 грудня 2017 року перевищені всі температурні рекорди.