Адвокат заявляє про погіршення стану здоров’я арештованого в Криму Рамазанова

У підозрюваного в екстремізмі Ісмаїла Рамазанова, утримуваного в СІЗО в анексованому Росією Криму, після побиття при затриманні сильно погіршилося здоров’я. Про це 3 травня проектові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат арештованого Олексій Ладін.

«Мені вдалося поговорити з Ісмаїлом по відеоконференцзв’язку до початку судового засідання. Він сказав, що у нього почалися проблеми з нирками. Це наслідок того, що Ісмаїла побили при затриманні і в перші години після нього, коли співробітники силового відомства, імовірно ФСБ, намагалися вибити з нього зізнання. На даний момент у нього пухнуть ноги і болять нирки», – заявив Ладін.

За словами адвоката, Рамазанов кожен день буде писати заяву на огляд лікаря, оскільки «з практики випливає, що за першою заявою лікар не приходить». Ладін також направить свою заяву в адміністрацію СІЗО.

«Будемо домагатися, щоб його оглянув лікар і призначив ліки. Будь-яких ілюзій, що СІЗО надасть Ісмаїла належне лікування, у нас немає. Але, у крайньому разі, якщо ліки будуть вписані в його медичну картку, родичі зможуть їх передати», – пояснив адвокат.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 18 квітня не задовольнив апеляцію на арешт Рамазанова, який просив суд змінити йому запобіжний захід на домашній арешт, зазначивши, що він не має наміру залишати анексований півострів.

Напередодні підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд продовжив арешт підозрюваного у екстремістських висловлюваннях Ізмаїла Рамазанова до 18 травня.

23 січня у селищі Новий Світ поблизу Судака російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. Пізніше суд заарештував затриманого.

Російський Слідчий комітет повідомив, що слідчі порушили кримінальну справу стосовно жителя Сімферопольського району, якого звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за допомогою інтернет-радіо.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».