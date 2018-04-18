Крим: суд залишив під вартою підозрюваного в екстремізмі Рамазанова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 18 квітня не задовольнив апеляцію на арешт обвинуваченого в екстремізмі Ісмаїла Рамазанова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сам Рамазанов просив суд змінити йому запобіжний захід на домашній арешт, зазначивши, що він не має наміру залишати Крим.

Адвокат Рамазанова Олексій Ладін повідомив, що у суду першої інстанції не було підстав продовжувати арешт і закиди, що його підзахисний може сховатися від слідства і продовжити займатися публічною діяльністю, є надуманими.

Напередодні підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд продовжив арешт підозрюваного у екстремістських висловлюваннях Ізмаїла Рамазанова до 18 травня.

23 січня у селищі Новий Світ поблизу Судака російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. Пізніше суд заарештував затриманого.

Російському Слідком повідомив, що слідчі порушили кримінальну справу стосовно жителя Сімферопольського району, якого звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за допомогою інтернет-радіо.

Після анексії в Криму фактичні російська влада практикують масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».