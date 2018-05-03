У Молдові засудили 8 громадян за участь у бойових діях на Донбасі

У Молдові засудили вісьмох громадян за участь у бойових діях на боці проросійських бойовиків на сході України, повідомляє агенція Reuters.

Як заявив, виступаючи в парламенті, генеральний прокурор країни Едуард Гарунжен, громадяни Молдови, які працюють в Росії, постійно ризикують бути залученими у конфлікт на Донбасі.

«Коли брати, батьки та чоловіки їдуть працювати у східні країни, і там вони набираються у військові групи. Іноді вони вмирають там, іноді вони приходять додому, але їхні руки в крові», – сказав він.

За його словами, восьмеро засуджених отримали різні терміни ув’язнення.

Ще 25 молдаван перебувають у міжнародному розшуку у зв’язку з причетністю до конфлікту на сході України, додав він.

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У Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, Росія зберігає близько 1500 своїх військовослужбовців, заявляючи, що залишається там, аби гарантувати мир та захист величезних складів боєприпасів радянської епохи, розташованих в регіоні.

Росія також підтримує збройних сепаратистів на сході України у конфлікті від квітня 2014 року, що забрав життя, за даними ООН, понад 10 тисяч людей. На цьому наголошує Захід і Україна, але Кремль це заперечує і заявляє про можливу присутність на Донбасі хіба що «добровольців».