Князєв представив нового голову поліції в Запорізькій області

Луганець Сергій Коміссаров став головою управління Національної поліції у Запорізькій області. 5 травня його представив очільник Національної поліції України Сергій Князєв.

Сергій Коміссаров змінив Олега Золотоношу, який обіймав посаду голови поліції регіону з січня 2017 року. Як повідомив Сергій Князєв, попереднього керівника управління поліції області перевели до центрального апарату Національної поліції.

Раніше Олег Золотоноша у соцмережах заявляв, що на нього чиниться тиск з вимогою покинути посаду. На його підтримку публічно висловилося керівництво області, зокрема голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

У правоохоронних органах Сергій Коміссаров працює з 1986 року. У жовтні 2014 року був призначений заступником начальника головного управління МВС у Луганській області. З травня 2016 року – виконувач обов’язків начальника Національної поліції у Луганській області, згодом він став повноцінним керівником поліції регіону.