Росія: учасника першотравневої демонстрації арештували за прапор ЄС

Учасника першотравневої демонстрації в російському Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції. Стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста.

Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у повторному порушенні умов проведення публічного заходу і невиконання розпоряджень поліцейських. Суд зазначив, що чоловіка раніше вже затримували за цими статтями.

На акціях 1 травня у російському Санкт-Петербурзі поліція затримала 14 учасників через те, що ті несли прапори ЄС, Британії, Ізраїлю та ЛГБТ, а також за портрет президента Росії Володимира Путіна, який одна з активісток несла в колоні «Партії мертвих».