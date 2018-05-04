Поліція Нікополя розслідує сутичку й стрілянину на сесії міськради

Поліція Нікополя на Дніпропетровщині відкрила кримінальне провадження через масове порушення громадського порядку на сесії міської ради 4 травня. Про це Радіо Свобода повідомили в міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, на сесії стався конфлікт і сутичка між депутатами й активістами «Правого сектора», які, за попередніми даними, намагалися завадити проведенню сесії. Один із депутатів вистрілив зі зброї, ніхто з присутніх не постраждав.

Як поінформували в поліції, провадження відкрите за частиною 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку).

«Це попередня кваліфікація. На місці працює слідчо-оперативна група», – сказали в поліції.

На запитання Радіо Свобода в поліції підтвердили, що постріли здійснив депутат міської ради Олександр Рибаков. За даними місцевих ЗМІ, один постріл із пістолета був здійснений у стелю, другий – у бік активістів. У поліції цю інформацію поки не підтверджують.

Три місяці тому в Нікополі невідомі здійснили замах на депутата міськради Олександра Рибакова. Інцидент стався увечері 31 січня, біля гаражів на вулиці Трубченка: пролунали вибухи, якраз тоді, коли 57-річний депутат міськради і підприємець Олександр Рибаков виходив із гаража. За даними з обласної поліції, невідомий чоловік кинув всередину дві гранати. Після нападу зловмисник втік. Депутата з множинними осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на злочин та замах на умисне вбивство).