Сутички в мерії Нікополя: поліція нікого не затримувала і відкрила друге провадження

Через сутички й стрілянину на сесії Нікопольської міськради на Дніпропетровщині поліція відкрила ще одне кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили в міському відділі поліції.

За даними з поліції, провадження відкрили за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У поліції також повідомили, нікого з учасників сутичок не затримували.

У поліції також не підтвердили інформацію про те, що стріляли двоє депутатів.

Водночас у «Правому секторі», члени якого були учасниками сутички, розповіли Радіо Свобода, що наразі близько 20 їхніх активістів пишуть заяви до поліції як свідки. Як повідомила адміністратор обласного штабу «Правого сектору» Ляля Євтушенко, нікого з них не затримали.

За її словами, активісти «Правого сектору» й інших організацій прийшли на позачергову сесію 4 травня, бо були невдоволені формуванням громадської ради при міському голові. На сесії планували підняти питання про висловлення недовіри меру Нікополя Андрієві Фісаку.

«Міський голова ігнорував наше бажання виступити зі словом. Тоді ми піднялись на трибуну. Міський голова вимкнув мікрофон. Мене делегували зачитати звернення. Коли я підійшла до працюючого мікрофона, який був біля мера, він почав мене хапати за руку, штовхати. У той час присутні на сесії громадяни, хто саме, я не бачила, обсипали борошном депутата Олександра Рибакова. Тоді він вихопив пістолет, також вихопив пістолет ще один депутат і вони почали стріляти. Хто скільки разів, я не знаю, наскільки була шокована», – розповіла Ляля Євтушенко.

Вона також додала, що у п’ятницю, аби потрапити до сесійної зали, всі активісти й журналісти проходили перевірку, їм пропонували викласти з кишень навіть ключі, водночас депутат зміг зайти до зали зі зброєю.

У Нікопольській мерії поки що не коментують інцидент на сесії, зазначаючи, що на місці ще працює поліція, тривають слідчі дії.

За даними поліції, 4 травня на сесії стався конфлікт і сутичка між депутатами та активістами «Правого сектора», які, за попередніми даними, намагались завадити проведенню сесії. Один із депутатів вистрілив зі зброї, ніхто з присутніх не постраждав. Як поінформували в поліції, провадження відкрите за частиною 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку).